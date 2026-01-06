الرئيس السيسى يقدم التحية للمشاركين فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 08:23 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للمشاركين فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وتنقل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (ON – dmc – CBC – الحياة)، قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء مباشرة من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في تغطية خاصة تعكس أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الروحية الهامة.

ويأتي بث القداس في إطار حرص قنوات الشركة "المتحدة" على تقديم محتوى متنوع يجسد روح التآخي والمحبة، ويسلط الضوء على رمزية كاتدرائية ميلاد المسيح باعتبارها واحدة من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط، وعلامة بارزة للتسامح الديني في مصر.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2026، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وسط حضور واسع من المصلين، في أجواء روحانية خاصة.

ومنذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت الكاتدرائية مقرًا رئيسيًا للاحتفال بـ عيد الميلاد، ووجهة سنوية تحمل رسائل واضحة عن التماسك الوطني والمواطنة دون تفرقة، خاصة مع حرص الرئيس على المشاركة في القداس وتقديم التهنئة للأقباط، في تقليد يعكس دعم الدولة لقيم التعايش.

وتُعد الكاتدرائية، الأكبر في الشرق الأوسط، تحفة معمارية تمزج بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، بما تحمله من قباب وأيقونات ورسوم دينية، لتتحول ليلة عيد الميلاد إلى رسالة مصرية للعالم عنوانها التسامح والسلام ووحدة النسيج الوطني.