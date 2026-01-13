وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً - جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، تناول متابعة نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعهما في القاهرة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة. كما أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ بوصفه إطارًا داعمًا للمرحلة الانتقالية، مشددًا على دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لاستعادة دور السلطة الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وادان وزير الخارجية الانتهاكات المتكررة التي تشهدها الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، وأعمال الاقتحام والتوسع الاستيطاني، وما تمثله من تقويض لفرص التهدئة والمسار السياسي.

من جانبه، ثمّن نائب الرئيس الفلسطيني الدور المصري المحوري، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع القاهرة، وبالدعم المصري المتواصل للسلطة الفلسطينية ومساعيها الوطنية، ومؤكدًا أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.