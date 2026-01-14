مجلس النواب يقر القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً -

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على القوائم النهائية لترشيحات عضوية اللجان النوعية، وذلك بعد نظر الاعتراضات المقدمة من النواب.

وجاء القرار خلال الجلسة العامة الثانية التي عقدها المجلس اليوم، حيث أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه عملاً بحكم المادة (41) من اللائحة الداخلية، نظر مكتب المجلس الاعتراضات المقدمة على قوائم الترشيحات، وانتهى إلى عدم اتفاق هذه الاعتراضات مع القواعد المستقرة المعمول بها، لاسيما أن الاستجابة لها تستلزم نقل أعضاء إلى لجان أخرى، بما يخل بتوازن تشكيل اللجان ويؤدي إلى مزيد من الاعتراضات.

وأوضح رئيس المجلس، أن القوائم عُرضت في صورتها النهائية وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات.

وفي هذا الإطار، حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تقضي بأن يُحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن حسن أداء أعمالها، وألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع إجمالي أعضائها.

كما تنص اللائحة، على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها مع مراعاة التخصص وطبيعة اختصاصات كل لجنة، وأن يكون اشتراك العضو في لجنة واحدة على الأقل، مع جواز انضمامه إلى لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس دون حق التصويت أو المزايا المالية.

وتقضي القواعد أيضًا بعدم جواز عضوية رئيس اللجنة أو أحد أعضاء مكتبها في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس، وأن تُعلن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس لإتاحة تقديم الاعتراضات كتابةً، على أن تُعرض القوائم النهائية على الجلسة العامة لإقرارها.

وبموجب اللائحة، تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت رئيسها ووكيلين وأمين سر من بين أعضائها بالأغلبية المطلقة، عبر الاقتراع السري، مع جواز إعلان الفوز بالتزكية إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب.