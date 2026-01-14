طلاب النقل يشرعون في إجازة نصف العام.. والثانوية تبدأ الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً - بدأت اليوم بعض صفوف النقل، خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إجازة نصف العام الدراسي، على أن يحصل طلاب جميع الصفوف، وبالأخص المرحلة الثانوية، على إجازتهم ابتداءً من يوم الخميس 15 يناير الجاري، حتى 5 فبراير المقبل.

وأكّدت المدارس أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة بشكل يومي عقب انتهاء امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية اليوم، تمهيدًا لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية أن إعلان نتائج الطلاب سيتم فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد، على أن تُعلن جميع النتائج قبل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني المقرر له 7 فبراير 2026. فيما ستستمر امتحانات الصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى 22 يناير الجاري.