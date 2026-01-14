إطلاق المرحلة الـ28 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً - تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقرب حلول شهر رمضان، أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، فعاليات المرحلة الـ(28) من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك اعتبارًا من (15 يناير 2026 وحتى نهاية شهر فبراير)، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

حيث تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردي الفوانيس والياميش، ولأول مرة تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة لتصل إلى (3125 فرعًا للسلاسل التجارية – 172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 107 قوافل متحركة – 877 فرع مطعم – 416 فرع حلويات)، بإجمالي (4697) منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.