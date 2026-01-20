القاهرة تختتم فعاليات المؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان: "المهن في الإسلام ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:20 مساءً -

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يقام تحت عنوان: "المهن في الإسلام ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبا عن مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الشيخ عبدالرحمن بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف الأردني، والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزراء الحضور ومفتي الدول المشاركة، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة في مستهل اللقاء، رحّب خلالها بالسادة الحضور، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، عبر صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة الفكر المتطرف، ومناقشة دور المؤسسات الدينية في تعزيز استقرار المجتمعات، فضلًا عن بحث سبل توظيف الوسائل الرقمية في خدمة الدعوة الحديثة.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على انعقاد المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة، يجسد جسراً بين القيم الإسلامية الراسخة في العمل وآفاق المستقبل الرقمي، ليؤكد أن الإسلام دين حيّ، لا ينفصل عن واقع الحياة ولا عن تطورات العصر.