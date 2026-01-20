إعلان حالة الطوارئ في ليبيا وتعليق رحلات الطيران بسبب عاصفة ترابية شديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:20 مساءً -

أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى، حيث دعت الجهات المختصة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب شرق وجنوب ليبيا.

ووفق تقارير إعلامية، فقد تأثرت مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا، منذ صباح الثلاثاء، بعاصفة ترابية قوية تسببت في إنعدام الرؤية وتعطل حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما أصدرت الحكومة الليبية، قرار بتعطل جميع المصالح الحكومية في البلاد لمدة يومين بسبب شدة الرياح والغبار.

وأعلنت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة اللواء فرج اقعيم، إيقاف رحلات الطيران في المطارات الواقعة بمناطق جنوب وشرق ليبيا حتى انتهاء المنخفض الجوي.

وشهدت مدينة بنغازي سقوط أعمدة كهرباء وأسوار وأشجار، مبانٍ قيد الإنشاء، فيما تأثرت مناطق المرج والأبيار بأضرار مماثلة في الأشجار حتى اللحظة، بسبب قوة الرياح.