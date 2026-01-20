رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:29 مساءً - تحت أضواء ملعب "اسبميرا" في الأجواء النرويجية الباردة، يحل بطل إنجلترا مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بودو جليمت مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام 2026، وذلك في صدام كروي يترقبه الملايين ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة.

يدخل "السيتيزنز" تحت قيادة العبقري بيب جوارديولا اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث ولا بديل غيرها لتأمين مقعد في صدارة الترتيب، وضمان العبور المباشر إلى دور الستة عشر دون الدخول في دوامة الملحق المعقدة.

فيستندون إلى سجل قوي في البطولة هذا الموسم وضعهم في المركز الرابع برصيد ثلاث عشرة نقطة جمعوها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة يتيمة.

ويأمل الفريق النرويجي أن يستغل عامل الأرض والجمهور والأجواء المناخية الصعبة لإحداث مفاجأة مدوية أمام رفاق هالاند، بينما يخطط مانشستر سيتي لفرض أسلوبه المعتاد في الاستحواذ وقتل المباراة مبكرًا لتجنب أي تعثر قد يربك حسابات التأهل المباشر في الأمتار الأخيرة من هذا الدور المثير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وغليمت في النرويج

ينتظر عشاق الكرة العالمية اللحظة التي سيعلن فيها قاضي المباراة بداية هذه الموقعة المرتقبة، حيث تم تحديد موعد صافرة الانطلاق لتكون في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة، وهو ما يوافق السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وغليمت

لعشاق المتابعة خلف الشاشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستكون أحداث هذه المباراة منقولة حصريًا وبجودة فائقة عبر قناة "beIN Sports HD 2"، الناقل الرسمي والوحيد لمنافسات التشامبيونزليج لهذا الموسم.

كما سيسبق المباراة استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة للحديث عن حظوظ الفريقين والتشكيل المتوقع للسيتي الذي يطمح لاستعادة هيبته الأوروبية الكاملة من قلب النرويج.

معلق مباراة مانشستر سيتي وغليمت

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء للمعلق العماني أحمد البلوشي الذي سيرافق الجماهير بصوته وتحليله لمجريات اللعب طوال التسعين دقيقة.