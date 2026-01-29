محافظ البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال مالى بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:27 مساءً - قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه تم إجهاض عمليات احتيال مالى بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2025، فى إطار الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من المؤسسات المالية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العربى لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن استمرار التداعيات الخاصة بالأزمات الاقتصادية العالمية والتطور التكنولوجى المتسارع يتطلب تعزيز التعاون الإقليمى والدولى ورفع مستوى التأمين، ورفع القدرات البشرية العاملة فى هذا المجال وتعزيز التنسيق بين الأجهزة لضمان سلامة المعاملات المالية.

ويعقد اتحاد المصارف العربية اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام، النسخة الثانية من المؤتمر العربى لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، بحضور حشد مصرفى كبير.

ويأتى المؤتمر دعما لتضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية فى مجال مكافحة الاحتيال حيث أن مخاطر الاحتيال تتطور مع تطور المكافحة، والتي تترك آثاراً بالغة الخطورة على البنوك العربية، مما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها واحتواء تداعياتها وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

ويتناول المؤتمر مناقشات تشمل تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية هادفة إلى زيادة الوعى حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدى له واستعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليا ودوليا واستعراض جهود المؤسسات الدولية في مكافحة الاحتيال وأهمية تطبيق أفضل الأنظمة الحديثة للحد من الاحتيال من خلال السياسات المتبعة ومراقبة المعاملات المالية وتدعيم مختلف الشراكات لنشر الوعي وتدريب الموظفين والعملاء لدرء مخاطر الاحتيال والتعاون المتبادل بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

ومكافحة الاحتيال هو مجال تعاونى وليس تنافسى، حيث تعد مكافحة الاحتيال مسؤولية كل فرد بالمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفى العربى الذي يشهد توسع وتنامى فى جميع أروقته.