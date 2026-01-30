 أسعار الأسمنت تشهد استقرارًا اليوم الجمعة 30 يناير 2026 مع تحديد الطن عند 4 آلاف جنيه

الرياض - كتبت رنا صلاح - استقر سعر الأسمنت اليوم في السوق المصري، حيث بلغ متوسط سعر الطن عند باب المصنع 3820 جنيها، ويتوقع أن يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 4000 جنيه حسب المناطق وتكاليف النقل، عازياً ذلك إلى توازن نسبي بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التصدير التي تعزز من وضع الصناعة في السوق العالمية، حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري تزايداً ملحوظاً في صادرات الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت الصادرات 465 مليون دولار في عام 2021 ثم ارتفعت إلى 670 مليون دولار في 2022، لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، مع توقع زيادة في أول 10 أشهر من عام 2024 لتبلغ 780 مليون دولار، ما يعكس أهمية القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد.

السنة قيمة الصادرات (مليون دولار)

2021 465

2022 670

2023 770

2024 (أول 10 أشهر) 780

الأسواق الخارجية والتنافس العالمي

تُظهر البيانات أن الأسمنت المصري يُصدَّر لأكثر من 95 دولة، حيث تشغل الدول الإفريقية الصدارة في استيراده، مما يعزز القدرة التنافسية من حيث الجودة والسعر، كما يعكس القرب الجغرافي وجودة الإنتاج العالية، ليُعتبر سوق التصدير أحد المحركات الأساسية للنمو في صناعة الأسمنت المصري، مما يعكس الوضع المزدهر لهذه الصناعة على المستوى الدولي.

الإنتاج المحلي ودوره في السوق

تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت المصري إلى 25.39 مليون طن بين يناير ويوليو 2024، مقارنةً بـ 23.3 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس توافر المعروض في السوق المحلية ويُساهم في استقرار الأسعار، حيث تُعد هذه المؤشرات قوة للقطاع وتؤكد على النمو المستدام بفضل زيادة التصدير والجانب المحلي من الإنتاج.