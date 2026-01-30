وزيرا الداخلية والأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 05:20 مساءً -

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صلاة الجمعة اليوم 30 يناير الجاري، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

جاء ذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74.

وألقى الخطبة الشيخ / أحمد عصام، بعنوان "بطولات لا تُنسى" تحدث خلالها عن التضحيات والبطولات التى قدمها رجال الشرطة ومازالوا فى سبيل حفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.