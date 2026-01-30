الرياض - كتبت رنا صلاح - أبدى المحترف الأوروجوياني في صفوف نادي الهلال، نونيز، موقفًا مثيرًا للجدل بعد التعادل الذي حققه الفريق أمام القادسية بنتيجة (2-2)، في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث نشر صورة له عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا بأنها “تعادل مهم خارج الديار حافظنا به على الصدارة”. هذه التصريحات أثارت موجة من الاستياء والغضب في أوساط جماهير “الزعيم”، التي اعتبرت أن الاحتفال بالتعادل يتجاهل الأداء المخيب للآمال الذي أظهره الفريق.

تصريحات نونيز تثير حفيظة جماهير الهلال وتفتح باب الجدل حول مباراة القادسية

إهدار الفرص يضع نونيز تحت الضغط

واجه نونيز انتقادات شديدة من الجماهير بسبب مستواه الفني الضعيف خلال المباراة، حيث أهدر فرصة سهلة كانت كفيلة بتحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع المنافسين في جدول الترتيب. هذه الفرصة الضائعة زادت من توتر الجماهير التي رأت أن الفريق كان بإمكانه الخروج بنقاط المباراة كاملة، ما جعلها تتساءل عن مستوى اللاعب وتطلعاته

مطالب جماهيرية بالتركيز الفني

توالت ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدت الجماهير انزعاجها من أداء اللاعب وطالبته بضرورة التركيز والظهور بمستويات أفضل تتناسب مع صورة الهلال كمتصدر للدوري. اعتبرت الجماهير أن التعادل يجب ألا يبرر المستوى الضعيف، وأكدت على ضرورة التحسن لتحقيق الأهداف المرجوة في الجولات المقبلة

الهلال يواجه تحديات جديدة

تأتي هذه الضغوط في وقت حرج، حيث تشتعل المنافسة في دوري روشن، مما يتطلب من اللاعبين والجهاز الفني مضاعفة الجهود للتغلب على الاخفاقات واستعادة الثقة. الجماهير تنتظر ردة فعل إيجابية من الفريق في المباريات القادمة، لضمان البقاء في صدارة الترتيب المطلوب

شائعات حول التغييرات في الفريق

في خضم هذه الأجواء، تنتشر شائعات حول احتمالية إجراء تغييرات في صفوف الفريق، خاصة بعد الأداء المخيب في الآونة الأخيرة. تطلعات الجماهير تبدو كبيرة، مما يجعل الإدارة أمام تحديات جديدة تتعلق بتعديل التشكيلة وتقديم الأفضل في الفترة المقبلة