الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية تقلبات وسط مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، وتراجع معظمها اليوم الجمعة مع سندات الخزانة الأميركية، في وقت تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

تراجع مؤشرات معظم الأسهم الآسيوية

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.4 بالمئة.

وتراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ اليوم الجمعة، بعد هبوط حاد في أسعار الذهب أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، في وقت حذّرت فيه وسائل إعلام رسمية من المضاربات، رغم أن المؤشرات لا تزال تتجه لتسجيل مكاسب شهرية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 1.2 بالمئة إلى 4,108.46 نقطة، بعدما تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

كما هبط مؤشر الأسهم القيادية الصينية 1 بالمئة بعد أن لامس خسائر بلغت 2.2 بالمئة خلال التداولات المبكرة.

ورغم خسائر الجمعة، لا يزال مؤشر شنغهاي مرتفعاً 3.5 بالمئة منذ بداية كانون الثاني، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ آب.

وفي هونغ كونغ، تراجع المؤشر الرئيسي 1.8 بالمئة إلى 27,469.82 نقطة، كما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا بالنسبة نفسها.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في سيدني وسنغافورة وبانكوك انخفاضات. في المقابل، حافظت الأسواق في سيول ومانيلا وويلينغتون على مكاسب إيجابية، وتعافى سوق جاكرتا (إندونيسيا) بعد يومين من عمليات البيع المكثفة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.23 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 0.99 بالمئة.

في فيتنام، ارتفع مؤشر VN بمقدار 14.06 نقطة 0.77 بالمئة ليصل إلى 1829.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (أتش إن إكس) بمقدار 3.41 نقطة 1.35 بالمئة ليصل إلى 256.13 نقطة.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الهندية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر خلال كانون الأول 2026، مدفوعة بضغوط بيع أجنبية مستمرة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر الأسهم نيكاي تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، مسجلا ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ، مع اتجاه المستثمرين لبيع أسهم التكنولوجيا الثقيلة لجني الأرباح.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.1 بالمئة ليغلق عند 53322.85 نقطة في جلسة اتسمت بالتقلب، بعدما ارتفع في وقت سابق 0.4 بالمئة وتراجع خلال الجلسة بما يصل إلى 0.85 بالمئة.

سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 1.75 بالمئة، في حين حقق مكاسب شهرية قدرها 4.6 بالمئة.

أما المؤشر الأوسع نطاقا توبكس، فارتفع 0.59 بالمئة ليغلق عند 3566.32 نقطة، لكنه سجل تراجعاً أسبوعياً 1.7 بالمئة.