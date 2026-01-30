الرياض - كتبت رنا صلاح - نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احتفالية خاصة لعيد ميلاد قائدهم عمر جابر، حيث شكلوا ممرًا شرفيًا له قبل بداية التدريب اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية، وأعرب اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري عن تهانيهم لجابر متمنين له دوام التوفيق في مسيرته، ويواصل عمر جابر خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل على استاد السويس.

لاعبو الزمالك يقيمون احتفالية خاصة بعيد ميلاد عمر جابر من خلال ممر شرفي مميز

10 بطولات تزين رحلة عمر جابر مع الكرة في عيد ميلاده اليوم

يحتفل اللاعب عمر جابر بعيد ميلاده الـ34 اليوم، حيث ولد في 30 يناير 1992، وهو ابن محمود جابر، المدرب السابق للإسماعيلي، وقد حقق جابر مسيرة مهنية مميزة أبرزها صعوده من فرق الناشئين بالنادي إلى الاحتراف الخارجي، مسجلًا العديد من الإنجازات البارزة مع الأندية التي لعب لها.

بداية مسيرة عمر جابر مع الزمالك؟

بدأ جابر رحلته الكروية في نادي الزمالك منذ سن السادسة، وتدرج في فرق الناشئين حتى انضم للفريق الأول عام 2010 تحت قيادة المدرب حسام حسن، وكان جابر حينها يبلغ من العمر 18 عامًا، وتعتبر تلك اللحظة نقطة انطلاقه نحو النجومية.

متى احترف عمر جابر في أوروبا؟

عام 2016 شهد بداية احتراف جابر الخارجي عندما انتقل إلى نادي بازل السويسري، حيث خاض منافسات الدوري السويسري ودوري أبطال أوروبا، وفي عام 2018 انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي على سبيل الإعارة، مما أضاف خبرات جديدة لطريقة لعبه.

عودة عمر جابر للزمالك

بعد مغامراته الاحترافية، عاد عمر جابر إلى الدوري المصري في 2018 عبر بوابة بيراميدز، حيث أظهر أداءً جيدًا، وفي عام 2022، أعلن نادي الزمالك عودة اللاعب إلى صفوفه، ليستعيد مكانته ضمن الفريق الذي انطلق منه.

كم عدد بطولات عمر جابر؟

خلال مسيرته، حقق عمر جابر 10 بطولات، تمثلت في التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2014-2015، وحصل على كأس مصر أربع مرات إضافة إلى السوبر الأفريقي 2024 وكأس الكونفدرالية 2024، بالإضافة إلى بطولتين في الدوري والكأس السويسري خلال تجاربه الاحترافية.