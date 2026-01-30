هاني سري الدين لصوت الأمة: الوفد حزب كبير ولدينا برنامج متكامل لحل التحديات الموجودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 05:20 مساءً - قال الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئاسة حزب الوفد، إن الحزب يمتلك تاريخًا سياسيًا عريقًا وبرنامجًا متكاملًا قادرًا على مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة رشيدة وإعادة ترتيب البيت الوفدي على أسس مؤسسية واضحة.

وأضاف سري الدين في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن من أبرز المشكلات التي يعاني منها الحزب حاليًا الأزمة المالية، والتي جاءت نتيجة سوء الإدارة خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أنه يملك تصورًا كاملًا لمعالجة هذه الأزمة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة جريدة الوفد وموقعها الإلكتروني، وتحويلهما إلى مصدر دخل حقيقي للحزب بعد حوكمة إدارتهما وتطوير محتواهما بما يتناسب مع المتغيرات الإعلامية الحديثة.

وأكد المرشح على منصب رئاسة الحزب أن «الوفد يقدم اليوم نموذجًا حقيقيًا في الديمقراطية وحرية الانتخاب وحرية الرأي، ويضرب مثلًا يُحتذى به بين الأحزاب المصرية»، لافتًا إلى أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ الحزب.