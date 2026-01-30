فؤاد بدراوي: حزب الوفد يعاني من عدة مشكلات.. والبدوي قادر على حسم المنافسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 05:20 مساءً - قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الجديد والسكرتير العام السابق للحزب، إن نسبة الإقبال في انتخابات رئاسة الحزب اليوم كانت جيدة، حيث حضر المئات من أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشاركوا في عملية التصويت.

وأشار بدراوي، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلى أن تنظيم الانتخابات جاء بشكل جيد، مع وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وأضاف أن حزب الوفد يعاني على مدار السنوات الماضية من مشكلات سياسية واقتصادية متعددة، مرجعًا ذلك إلى السياسات التي انتهجها الرئيس السابق للحزب، والتي أثرت سلبًا على أداء الحزب ودوره في الشارع السياسي.

وأكد بدراوي أن الدكتور السيد البدوي يُعد الأنسب لقيادة الحزب في هذه المرحلة، وقادر علي حسم المنافسة لما يمتلكه من خبرة وقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة، والعمل على حل الأزمات المتراكمة، وإعادة حزب الوفد إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخه العريق ودوره الوطني.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الصفوف داخل الحزب، وفتح صفحة جديدة قائمة على العمل الجماعي، واستعادة ثقة الشارع، مؤكدًا أن قوة حزب الوفد الحقيقية تكمن في تماسك أعضائه والالتفاف حول رؤية واضحة تعيد للحزب تأثيره السياسي ودوره