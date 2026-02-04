النواب يوافق على منحة يابانية بـ22 مليون دولار لدعم قدرات قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطاع النقل البحري.

وأشار التقرير إلى أن قناة السويس تُعد أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وشرياناً رئيسياً للتجارة الدولية، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات بين الشرق والغرب، بما يجعلها ركناً أساسياً من ركائز الأمن القومي المصري.

وأوضح أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بدعم قدرات هيئة قناة السويس، خاصة في ظل التوترات البحرية والإقليمية الراهنة، من خلال تعزيز مجالات السلامة البحرية، وأعمال الإنقاذ، وصيانة المجرى الملاحي، بما يرفع كفاءة القناة ويعزز أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وأكد رئيس لجنة النقل أن منحة «جايكا» لتمويل مشروع سفينة دعم الغوص تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرة الهيئة على التعامل مع الطوارئ، مثل حوادث جنوح السفن أو الأعطال الفنية بقاع المجرى الملاحي، إلى جانب تطوير برامج التدريب الفني للعاملين في مجال الغوص البحري.

ولفت التقرير إلى أن المنحة تمويل غير مسترد، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويعكس قدرة مصر على إدارة المنح بكفاءة وشفافية، الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من المنح والاستثمارات، ويعزز مكانة قناة السويس كممر ملاحي آمن وموثوق به على خريطة التجارة العالمية.