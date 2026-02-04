أخبار مصرية

الأعلى للإعلام: تنفيذ حجب لعبة روبلوكس فى مصر من اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر، ومن المقرر إن تتابع إدارة الرصد بالمجلس تنفيذ قرار الحجب. 

 

الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن حجب «Roblox» بالتنسيق مع تنظيم الاتصالات

كان عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كشف سابقا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن صدور قرار بحجب لعبة إلكترونية شهيرة تُعرف بين الشباب باسم «روبلكس»، مشيرًا إلى أن المجلس ينسق حاليًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ قرار الحجب.

 

وأشاد عصام الأمير، بالدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عقب شهر رمضان الماضي، والتي شدد خلالها على رفض أعمال الدراما التى تُعظم البلطجة والعنف، وتُروج لثقافة الخروج على القانون أو تبرر السلوكيات المنحرفة لأبطالها.

 

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

