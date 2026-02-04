الحمامصي: حجب روبلوكس إجراء مسؤول لحماية الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - أكد النائب أحمد الحمامصى عضو مجلس الشيوخ، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم، يُعد خطوة مسؤولة ومهمة في إطار حماية الأطفال والنشء من المخاطر المتزايدة المرتبطة ببعض المنصات الرقمية التفاعلية.

وأوضح "الحمامصى"، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الرقمي باعتباره أحد ملفات الأمن القومي الشامل، خاصة في ظل التحولات السريعة التى يشهدها العالم في استخدام التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، والتي لم تعد مجرد أدوات ترفيه، بل تحولت في بعض الحالات إلى مساحات مفتوحة للتواصل غير المنضبط، قد تحمل مخاطر سلوكية ونفسية وأمنية على الفئات العمرية الصغيرة.

وأشار إلى أن لعبة "روبلوكس" تعتمد على محتوى تفاعلي يُنشئه المستخدمون أنفسهم، وهو ما يفتح المجال أمام ظهور محتويات غير مناسبة للأطفال، فضلًا عن احتمالات الاستغلال أو التواصل غير الآمن، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات تفرض على الدولة التدخل التنظيمي، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

وأضاف النائب أن قرار الحجب لم يأتِ بشكل عشوائي أو مفاجئ، بل جاء بعد متابعة ورصد من الجهات المختصة، وفي إطار تنسيق مؤسسي واضح بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يعكس وجود رؤية متكاملة لإدارة المشهد الرقمي في مصر.

وشدد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على الأسرة وحدها، بل تمتد إلى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي إجراءات تهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية لن تتردد في اتخاذ أي قرارات لازمة لحماية أبنائها من المخاطر الرقمية، مشددًا على أهمية التوعية المجتمعية ودور الأسرة في متابعة استخدام الأطفال للتكنولوجيا.