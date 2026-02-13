تعرف على السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:30 مساءً - تنشر "صوت الأمة" السيرة الذاتية لوزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أشرف زاهر، القائد العام للقوات المسلحة.

الفريق أشرف سالم زاهر، ينتمي لسلاح الدفاع الجوى، و هو من مواليد 1968، وتخرج في كلية الدفاع الجوى في 1989/7/1

حصل الفريق أشرف زاهر على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة القادة ، وزمالة كلية الدفاع الوطنى ، كما حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والكهروفيزياء، وماجستير فى الإستراتيجية القومية .

تدرج فى جميع الوظائف القيادية بسلاح الدفاع الجوى حتى عُين قائد دفاع جوى المنطقة الغربية العسكرية ، ثم مدير الكلية الحربية ثم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية .

حصل وزير الدفاع على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو 1952 ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير 2011 ، وميدالية 30 يونيو 2013 ،وميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى، وميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973