أخبار مصرية

تعرف على السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربى

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:30 مساءً - تنشر "صوت الأمة" السيرة الذاتية لوزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أشرف زاهر، القائد العام للقوات المسلحة.

 

الفريق أشرف سالم زاهر، ينتمي لسلاح الدفاع الجوى، و هو من مواليد 1968، وتخرج في كلية الدفاع الجوى في 1989/7/1

 

حصل الفريق أشرف زاهر على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة القادة ، وزمالة كلية الدفاع الوطنى ، كما حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والكهروفيزياء، وماجستير فى الإستراتيجية القومية .

 

تدرج فى جميع الوظائف القيادية بسلاح الدفاع الجوى حتى عُين قائد دفاع جوى المنطقة الغربية العسكرية ، ثم مدير الكلية الحربية ثم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية .

 

حصل وزير الدفاع على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو 1952 ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير 2011 ، وميدالية 30 يونيو 2013 ،وميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى، وميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا