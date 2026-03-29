بيان «الداخلية» يستعرض اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس القيادي بحركة حسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - استعرض بيان هام لوزارة الداخلية، اعترافات الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس القيادي بحركة حسم الإرهابية والمخططات الإرهابية التي كان ينوي تنفيذها ضد الدولة المصرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تتبع تحركات القيادي الإخواني الإرهاب على محمود محمد عبدالونيس، وإلقاء القبض عليه، وذلك استكمالًا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية، والدفع بعضوي الحركة أحمد محمد عبدالرازق أحمد غنيم، وإيهاب عبداللطيف محمد عبدالقادر، لتنفيذ عمليات تستهدف المنشأت الأمنية والاقتصادية بالبلاد وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ 7-7-2025 من مداهملة مقر اختبائهم بمحافظة الجيزة، وتبادل إطلاق النار معهما ما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنيين وإصابة ضابط.