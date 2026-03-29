الإرهابي علي عبد الونيس: استخدمت أسماء حركية في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - أدلي الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس القيادي بحركة حسم الإرهابية باعترافات تفصيلية عن المخططات الخبيثة للتنظيم الإرهابي ضد الدولة المصرية.

وقال الإرهابي علي عبد الونيس وفق بيان الداخلية: "اعتمدت على أسماء حركية أثناء عملي في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي.. استخدمت أكثر من اسم.. وانضمت لتنظيم الإخوان خلال فترة الدراسة الجامعية.. وأنا من محافظة المنوفية.. وانضمت لعمل لجنة العمل العام في الإخوان.. ومنذ عام 2014 تواصل معي يحيي موسي من أجل التدريب على الأعمال الإرهابية ضد الدولة".