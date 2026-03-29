ضبط طالب متهم بسرعة مبلغ من أخر خلال سحب المبلغ من ماكينة صراف آلى بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من والده بأسلوب المغافلة حال مساعدته فى سحب المبلغ من إحدى ماكينات الصراف الآلى بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة طما، وبسؤاله أقر بأن الواقعة بتاريخ 24 مارس الجارى ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، طالب مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.