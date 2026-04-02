ضبط سائق "توك توك" "سحل" كلب نافق بمركبته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:23 مساءً - كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بربط كلب نافق بمركبته أثناء سيره بالقاهرة.





وبالفحص، تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في الفيديو ومستقليها (سائق وحارس عقار مقيمان بدائرة القسم). وأقر المتهمان بأن الكلب قد فارق الحياة منذ 3 أيام بجوار العقار محل عمل الحارس، فاستعان بالسائق وربطا الكلب بالمركبة لوضعه بجوار إحدى صناديق القمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.