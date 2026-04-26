رحيل مدرب الطائرة بنادي الزمالك فرانشيسكو كيكي رسميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 03:33 مساءً - أعلن المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "فرانشيسكو كاديدو كيكي" رحيله عن النادي وترك قيادة الفريق الأبيض رسميًا، مؤكدا على تطلعه للاستمرار وتقديم المزيد للنادي، ولكن لم يتم الاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

رسالة إلي نادي الزمالك

ودع فرانشيسكو كيكي النادي برسالة مؤثرة منه علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" موجهًا الشكر لنادي الزمالك علي كل ما قدموه له وخص بالشكر جماهير النادي قائلًا (أود أن أشكر نادي الزمالك على ما قدموه لي خلال الشهرين الماضيين، وأخص بالشكر الجماهير التي دعمتني وسألتني عن استمراري، كان قراري هو البقاء لكن للأسف لم نتمكن من تجديد تعاوننا).

كما حرص على توجيه الشكر لمسؤولي النادي واللاعبين مضيفًا (أعرب عن خالص امتناني لأعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجلي ومن أجل الفوز، وخاصة من أجل النادي وملايين مشجعيه).

فرانشيسكو كيكي لجماهير النادي

(كنتم عائلة حقيقية، وهذا ما سأحتفظ به داذمًا)، وقد أنهي فرانشيسكو كيكي رسالته بحث جماهير النادي على الاستمرار في دعم فرق النادي بمختلف الألعاب، مؤكدا فخره بالعمل مع نادي الزمالك، وفخره بقيادة فريق الكرة الطائرة به، متمنيًا إمكانية اللقاء مرة آخرى.