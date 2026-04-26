الرئيس السيسى يدين عملية إطلاق النار بواشنطن ويعرب عن ارتياحه لسلامة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 03:34 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى:"تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التى وقعت مساء أمس فى محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره فخامة الرئيس دونالد ترامب".

وفى هذا السياق، أدان الرئيس السيسى هذا العمل الإجرامي، مؤكدًا رفضنا القاطع لكل أشكال العنف السياسى والإرهاب الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات.

كما أعرب الرئيس السيسى عن الارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأمريكى، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.