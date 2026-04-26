رشا عبد العال: مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 04:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء التنسيق والتكامل مع مصلحة الجمارك، تم مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتيسير على مجتمع الأعمال ودعم استقرار التعاملات التجارية.

وأوضحتعبد العال في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على منح المسجلين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن مد المهلة يُعد فرصة أخيرة، ولن يتم مدها مرة أخرى.

وأهابت رئيس المصلحة، بالمسجلين الذين تنتهي شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم في 31 / 3 / 2026 و18 / 4 / 2026، ضرورة سرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية لتجديد شهادة التسجيل بالنسبة للمأموريات الضريبية غير المدمجة، أما بالنسبة للمأموريات المدمجة والمراكز الضريبية تقديم طلب تجديد شهادة التسجيل على منظومة الساب، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2026، وذلك تجنبًا لأي آثار سلبية قد تترتب على عدم التجديد.

وأشارت إلى أن عدم تجديد شهادات التسجيل قد يؤدي إلى إيقاف التعامل على المنظومة الضريبية وتعطيل إجراءات العمل في كافة الوحدات الحكومية والغير حكومية والمصرفيه، مؤكدة حرص المصلحة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الطوعي.

وشددت رشا عبد العال على أهمية التزام المسجلين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المهلة المحددة، بما يضمن استمرارية تعاملاتهم دون معوقات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء نظام ضريبي حديث قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال.

