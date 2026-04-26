باكستان تقرر رفع أسعار الوقود

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 04:14 مساءً - العربية نت _ رفعت الحكومة الباكستانية الأسعار المحلية للبنزين والديزل بواقع 26.77 روبية للتر لتصل إلى 393.35 روبية و380.19 روبية على التوالي لمدة أسبوع، بحسب بيان أصدرته وزارة البترول.

وقالت الوزارة إنه نظراً للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، فإن الدولة مضطرة لاتخاذ تدابير لتمرير عبء زيادة أسعار النفط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وشهدت أسعار النفط تقلبات يوم الجمعة الماضي لكنها سجلت ارتفاعاً أسبوعياً، مع تقييم المتعاملين أثر تعطل الإمدادات واحتمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بما قد يحد من تلك الاضطرابات.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 105.33 دولار للبرميل بارتفاع 26 سنتاً بما يعادل 0.3%، لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضت 1.45 دولار أو 1.5% وسجلت 94.40 دولار للبرميل عند التسوية.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت بنحو 16% و خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13%.

