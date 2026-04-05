ترامب يثير عاصفة من الجدل بعد تشبيهه بيسوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 07:22 مساءً - أحدث فيديو غداء عيد الفصح الذي نظمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ضجة كبيرة، بعد أن نُشر بالخطأ على موقع البيت الأبيض ثم حُذف سريعًا، الحفل كان مغلقًا، مخصصًا لقادة دينيين وأعضاء إدارة ترمب، ولم يكن الفيديو المعد للنشر.

تشبيه دونالد ترامب بيسوع

قالت سارة باكستر، مديرة مركز ماري كولفين للتقارير الدولية، إن صحفيًا تمكن من التقاط الفيديو كاملاً، متسائلة عن سبب خشية الإدارة الأمريكية من عرضه على الجمهور.

وأوضح الفيديو "وفق مقال الكاتبة بموقع آي بيبر البريطاني" شخصية ترامب كما هي بلا فلترة، حيث ألقى خطابًا مدته 40 دقيقة، ربط فيه نفسه بالقيامة الدينية والسياسية، مستخدمًا الرموز المسيحية وأحداث أسبوع الآلام ليقدم نفسه كقائد شبه إلهي، وأشار إلى يسوع مباشرة، ما أثار الضحك وردود الفعل بين الحاضرين.

فيديو دونالد ترامب في غداء عيد الفصح

أشار المقال إلى أن ترامب كان محاطًا بقادة مسيحيين يشعر معهم بالارتياح التام، يقدّرونه ويصلّون من أجله ويمدحونه لدوره في السياسة العالمية، معتبرين أنه ينفذ إرادة الله، إلا أن خطاب ترامب تجاوز المزاح المعتاد، بمقارنته نفسه بالرؤساء الأمريكيين التاريخيين مثل جورج واشنطن وأبراهام لينكولن، وصولًا إلى ذكر يسوع.

كما كشف الحدث عن الأبعاد السياسية لما أُطلق عليه "إنجيل ترامب"، الذي لا يرتبط بالتسامح أو التسامح الأخلاقي، بل بالانتقام السياسي، فقد واجهت بعض الوزارات والإدارات التي لم تنفذ إرادته بالكامل عقوبات، كما حدث مع رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج والمدعية العامة بام بوندي.

وأضافت الكاتبة أن الدعم الديني غير المعلن يشكل العمود الفقري لأقوى قاعدة سياسية لترامب، حيث يحصل على الولاء الكامل من شريحة واسعة من المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، وفق تحليلات الخبراء.

واختتمت باكستر أن غداء عيد الفصح يعكس رؤية ترامب لنفسه كرمز سياسي وديني في آن واحد، يجمع بين الرمزية المسيحية والطموحات السياسية، مؤكدًا سلطته المهيمنة ودوره البارز في الولايات المتحدة والعالم، بدعم شبكة دينية متماسكة تحفظ موقعه في صدارة القوة.