تحرك تطورات بعد فيديو متداول.. الداخلية المصرية تكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 07:22 مساءً - في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة كسر زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول عقب صلاة أحد المواطنين داخل مسجد بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة خلال وقت وجيز، مع استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة كسر زجاج سيارة وسرقة هاتف بالإسكندرية

تعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين متضررًا من تعرض سيارته للكسر وسرقة هاتفه المحمول أثناء وجوده داخل المسجد لأداء الصلاة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ناشر الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وأفاد خلال أقواله بأنه اكتشف الواقعة عقب عودته من الصلاة، حيث فوجئ بكسر زجاج سيارته واختفاء هاتفه المحمول.

ضبط عاطل وراء سرقة هاتف من داخل سيارة في الإسكندرية

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية الجاني، وأسفرت الجهود عن تحديد المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استخدم قطعة حجرية لكسر زجاج السيارة، واستولى على الهاتف المحمول مستغلًا غياب مالكها.

استعادة الهاتف المسروق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

أكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة المتهم، وإعادته إلى مالكه، في إطار الحرص على حقوق المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة تأمين المتعلقات الشخصية داخل السيارات، خاصة في الأماكن العامة، إلى جانب الدور الفعال للأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة وكفاءة.