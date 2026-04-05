الأرصاد تفجر إعلان رسمي بشأن طقس الأيام القادمة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 07:22 مساءً - تشهد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتباين درجات الحرارة بين ارتفاع ملحوظ خلال ساعات النهار وانخفاض نسبي في الليل، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة في مصر

تشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة دون تأثيرات كبيرة.

ومع دخول يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 8 أبريل 2026، تزداد فرص سقوط الأمطار لتتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، مع استمرارها بشكل متقطع على مدار اليوم.

وبحسب التقديرات، يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الأولى، ثم يميل للدفء إلى الحرارة خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أجواءً شديدة الحرارة نسبيًا، ومع حلول الليل، تعود درجات الحرارة للانخفاض، ليسود طقس مائل للبرودة.

درجات الحرارة المتوقعة في الأيام القادمة بمصر

يوم الإثنين 6 أبريل 2026

القاهرة والوجه البحري تسجل 24 العظمى، و14 الصغرى.

السواحل الشمالية تسجل 20 العظمى، 13 الصغرى.

شمال الصعيد تسجل 26 العظمى، 11 الصغرى.

جنوب الصعيد تسجل 31 العظمى، 16 الصغرى.

يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

القاهرة والوجه البحري تسجل 22 العظمى، 13 الصغرى.

السواحل الشمالية تسجل 19 العظمى، 12 الصغرى.

شمال الصعيد تسجل 24 العظمى، 10 الصغرى.

جنوب الصعيد تسجل 29 العظمى، 15 الصغرى.

يوم الأربعاء 8 أبريل 2026

القاهرة والوجه البحري تسجل 22 العظمى، 13 الصغرى.

السواحل الشمالية تسجل 20 العظمى، 13 الصغرى.

شمال الصعيد تسجل 23 العظمى، 10 الصغرى.

جنوب الصعيد تسجل 28 العظمى، 14 الصغرى.