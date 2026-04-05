خطوة جديدة لضبط الأسواق.. وزارة التموين والتجارة الداخلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 07:22 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات من الخضروات الطازجة داخل المجمعات الاستهلاكية، وعلى رأسها الطماطم بسعر 18 جنيهًا للكيلو اليوم الأحد، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحد من تقلبات الأسعار في الأسواق الحرة.

وتوفر المنافذ التابعة للوزارة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب منتجات اللحوم والدواجن، التي يتم ضخها بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن السعري وضمان إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار تنافسية في مختلف المحافظات.

صرف 400 جنيه دعم إضافي على بطاقات التموين

بالتوازي مع ذلك، تواصل وزارة التموين صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي للمستحقين على البطاقات التموينية، حيث يتم تقديم دعم بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة في صورة سلع أساسية، ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المنحة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، في إطار توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

صرف تموين أبريل 2026 بقيمة 50 جنيهًا للفرد

وفي السياق ذاته، تستمر وزارة التموين في صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل الجاري، حيث يحصل كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية على دعم بقيمة 50 جنيهًا، ويتم صرف هذه المقررات بالتزامن مع الدعم الإضافي، ما يساهم في تعزيز قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

وأكدت الوزارة انتظام عمليات صرف السلع داخل المنافذ التموينية، مع تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، إلى جانب استمرار ضخ كميات كافية من السلع الاستراتيجية، وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تدعم المواطنين.