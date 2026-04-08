إصابة 18 طالبا فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 مساءً -

أصيب 18 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب أوتوبيس كان يقل عدد من الطلاب، وأسفر الحادث عن إصابة 18 طالبا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وإن الاصابات متنوعة بين سحجات وكدمات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.