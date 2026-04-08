وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لبحث التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم الأربعاء، إلى الكويت فى زيارة ثنائية تستهدف التنسيق والتشاور إزاء التطورات التى تشهدها المنطقة، ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات رفيعة المستوى في دولة الكويت الشقيقة.

وتأتى الزيارة في إطار الموقف المصرى الثابت الداعم لدولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع أشقائها خلال هذه المرحلة الدقيقة.