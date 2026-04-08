السفارة البريطانية في القاهرة تشيد بجهود مصر في الوساطة وتدعو لاتفاق مستدام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 مساءً - أعربت السفارة البريطانية في القاهرة عن تقديرها للدور الذي لعبته مصر إلى جانب باكستان وعدد من الوسطاء، في التوصل إلى نتائج إيجابية على صعيد جهود التهدئة في حرب إيران.

وأكدت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في البناء على هذا التقدم، والعمل نحو التوصل إلى اتفاق مستدام يضمن الاستقرار.

ويأتي هذا الإشادة في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها مصر بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، لدعم مسارات التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.