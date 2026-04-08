الخارجية: دور فعال للدبلوماسية المصرية فى التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:23 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسية المصرية كان دورها نشط وفعال فى توصل الجانبين الأمريكي والإيراني لاتفاق وقف اطلاق النار، حيث استمرت الاتصالات المصرية المكثفة وعلى مدار الساعة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، إلى أن الهدف من التحركات المصرية كان خفض التصعيد، ومنع توسع رقعة الصراع فى المنطقة، وتغليب لغة الحوار لتهيئة الأجواء لإطلاق مسار تفاوضي بناء يساهم فى احتواء الوضع المتأزم ومنع تدهوره.

ودعا السفير تميم خلاف إلى ضرورة استثمار قوة الدفع الإيجابية التى تولدت من التوصل لوقف اطلاق النار لدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط من أجل إنهاء الحرب بشكل كامل، مضيفا: سنواصل جهودنا الدبلوماسية النشطة خلال الايام المقبلة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.