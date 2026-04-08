النيابة العامة تضرب بيد من حديد ضد مخالفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:22 مساءً - في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في مواجهة المخالفات المرورية الخطرة، كشفت النيابة العامة عن ضبط 514 مخالفة لحافلات مدارس على مستوى الجمهورية، ضمن جهود موسعة تستهدف حماية الطلاب والحد من الحوادث الناتجة عن السرعات الزائدة.

أوضحت النيابة العامة أن حملات الرصد والمتابعة أسفرت عن تسجيل 514 مخالفة متنوعة لحافلات المدارس، في إطار تنفيذ خطة رقابية دقيقة تستهدف الالتزام بالسرعات القانونية، وتأتي هذه التحركات ضمن توجه عام لتكثيف الرقابة على وسائل نقل الطلاب، نظرًا لحساسيتها وارتباطها المباشر بسلامة شريحة كبيرة من المجتمع.

تجاوز سرعة حافلات المدارس

كشفت نتائج الفحص عن تفاصيل مقلقة، حيث تضمنت 103 مخالفات تجاوز السرعة القصوى بنسبة تزيد على 25٪، فيما بلغت 363 مخالفة نسبة تجاوز فيها السائقون الحد المسموح بأكثر من 50٪، كما تم رصد 48 مخالفة بالغة الخطورة، وصلت فيها نسبة تجاوز السرعة إلى أكثر من 100٪، ما يعكس تهديدًا مباشرًا لأرواح الطلاب ويبرز خطورة الاستهتار بقواعد المرور.

تحليل مخدرات سائقي الحافلات في مصر

وفي سياق الإجراءات القانونية، جرى إحالة جميع السائقين المخالفين إلى النيابات المختصة للتحقيق، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة، وأمرت بإخضاعهم لتحاليل طبية لبيان مدى تعاطي المواد المخدرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للنتائج.

وأكدت النيابة العامة أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، الذي شدد على ضرورة التصدي الحاسم لمخالفات السرعة، خاصة تلك التي تمس سلامة الطلاب، كما جددت تأكيدها على استمرار تطبيق القانون بحزم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.