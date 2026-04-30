أوكرانيا تسقط 172 مسيرة روسية
أعلنت أوكرانيا اليوم، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم جوي روسي خلال الليلة الماضية، وتمكنت من إسقاط 172 طائرة مسيرة من أصل 206 استهدفت مناطق متفرقة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن الهجوم أسفر عن إصابة 22 موقعا مختلفا، إضافة إلى سقوط حطام طائرات مسيرة محطمة فوق تسعة مواقع.
وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق بإصابة أربعة أشخاص جراء هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة على منطقة أوديسا جنوبي البلاد.
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير عام 2022، تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة لكن بسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تسقط 172 مسيرة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.