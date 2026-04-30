أوكرانيا تسقط 172 مسيرة روسية

أوكرانيا تسقط 172 مسيرة روسيةأعلنت أوكرانيا اليوم، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم جوي روسي خلال الليلة الماضية، وتمكنت من إسقاط 172 طائرة مسيرة من أصل 206 استهدفت مناطق متفرقة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن الهجوم أسفر عن إصابة 22 موقعا مختلفا، إضافة إلى سقوط حطام طائرات مسيرة محطمة فوق تسعة مواقع.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق بإصابة أربعة أشخاص جراء هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة على منطقة أوديسا جنوبي البلاد.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير عام 2022، تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة لكن بسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل.