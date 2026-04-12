سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الأقباط في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 08:19 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة تهنئة إلى المواطنين الأقباط في مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معربًا عن أصدق أمنياته بأن تعود هذه المناسبة المباركة على البلاد بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء، وأن تنعم الأمة العربية بالأمن والسلام في ظل التحديات الراهنة.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في عيد القيامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعايش المشترك بين جميع أبنائها، مشددًا على أن روح المحبة والتسامح التي تجمع المصريين تمثل أحد أهم ركائز قوة الدولة واستقرارها.

وأشار إلى أن تماسك النسيج الوطني المصري يعكس حضارة عريقة تمتد جذورها عبر التاريخ، حيث يعيش أبناء الوطن الواحد في إطار من الاحترام المتبادل والتكافل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

أضاف السيسي أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا دورها المحوري في مساندة قضايا الأمن القومي العربي والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب العربية وصون مقدراتها.

واختتم الرئيس تهنئته بتمنياته بأن يعم الخير والأمان جميع أبناء الشعب المصري، وأن تظل مصر واحة للأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة التماسك والوحدة، وأن تنعم الشعوب المحبة للسلام بمزيد من الطمأنينة والازدهار.