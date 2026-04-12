ماذا دار في اتصال وزيري خارجية مصر وباكستان؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 08:19 مساءً - أجرى الدكتور "بدر عبد العاطي" وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل، في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتكثيف التنسيق السياسي بين البلدين.

جاءت محادثة وزيري خارجية مصر وباكستان في توقيت بالغ الأهمية، عقب جولة من المباحثات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وجمعت بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، حيث تناول الاتصال نتائج تلك المفاوضات وانعكاساتها المحتملة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وفي هذا السياق، أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير الباكستاني استعرض خلال الاتصال تفاصيل المناقشات التي دارت بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وإسلام آباد بشأن هذه الملفات الحساسة، وسعيهما المشترك لدعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

أشار إلى أن وزيري خارجية مصر وباكستان شددا على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات المتصاعدة، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد الذي قد يهدد الأمن والسلم الإقليميين، كما أكدا أهمية استمرار الاتصالات المكثفة بين الدول المعنية لدفع مسار التفاوض وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة.

وأعرب الوزير الباكستاني عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين بلاده وكل من مصر وتركيا، مشيدًا بالتنسيق الثلاثي الهادف إلى تهدئة الأوضاع، فيما ثمن الوزير بدر عبد العاطي الجهود التي تبذلها باكستان في استضافة ورعاية الحوار بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل المبادرات التي تستهدف خفض حدة التوتر.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف التحركات الدبلوماسية المشتركة، بما يعزز فرص تثبيت التهدئة ويدعم مساعي تحقيق الاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق.