وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آخر مستجدات الوضع الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 08:20 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من السيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط اليوم الاحد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي، وذلك في أعقاب المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المبعوث الأمريكي أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الموقف الامريكى خلال المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي من جانبه على أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية للتوصل لتوافق حول جميع الشواغل المطروحة، ويحافظ على الامن والاستقرار الاقليمى.

وقد ثمن السيد "ويتكوف" مستوى التنسيق القائم مع مصر، مشيداً بالتعاون القائم وجهود مصر فى دعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط وتعويل الجانب الأمريكي علي استمرار الجهد المصري في هذا الشأن.