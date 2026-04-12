وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 08:20 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية يوم الاحد ١٢ ابريل، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين، وذلك فى أعقاب المفاوضات التى عقدت بين الولايات المتحدة وايران فى إسلام آباد.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية الباكستاني أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران فى إسلام آباد، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لمحاولة التوصل لتفاهمات بين الولايات المتحدة وايران، لاسيما فى ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والامن الاقليمى.

 

واكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدفع المسار الدبلوماسى وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار ويحول دون تفاقم الأوضاع فى المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة جهودهما الدؤوبة واتصالاتهما المكثفة لخفض التصعيد والدفع بالالتزام بالمسار الدبلوماسى للتوصل لتوافق حول جميع الشواغل.

 

وقد ثمن الوزير الباكستاني مستوى التنسيق القائم بين مصر وباكستان وتركيا، مشيدا بالتعاون القائم والحرص المشترك لاحتواء التوتر والعمل بشكل مشترك لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي كخيار أساسي لتسوية الصراع القائم. ومن جانبه، ثمن الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها باكستان واستضافاتها للمفاوضات، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق المشترك بما يسهم فى خفض التصعيد.  

 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

 

