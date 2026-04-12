179 قتيلاً بالفيضانات في أفغانستان

179 قتيلاً بالفيضانات في أفغانستانارتفعت حصيلة الفيضانات العارمة والأمطار الغزيرة التي ضربت مؤخرا عدة ولايات في أفغانستان إلى 179 قتيلا و236 مصابا.

وأفادت سلطات مكافحة الكوارث في أفغانستان، في بيان، بأن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 179 قتيلا منذ أواخر مارس الماضي بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

يذكر أن أفغانستان تتعرض لتقلبات شديدة في الأحوال الجوية، حيث تتبع الأمطار الموسمية غالبا موجات من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة السكان ومزارعهم.