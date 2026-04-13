130 ألف طلب تقنين جديد لأراضي الدولة على المنصة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 مساءً - يتواصل التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة للراغبين في تقنين أوضاعهم، وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة والذى أستعرضه الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن عدد من قدموا طلبات تقنين على المنصة بلغ ١٣٠ ألف طلب من كافة المحافظات، وجاءت المنيا البحيرة فى المقدمة من حيث عدد الطلبات التقنين.

اشار التقرير ان المنصة التى تشرف عليها ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة قدمت كافة التيسيرات المشجعة للمواطنين، كما تتابع الامانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية اجراءات المحافظات للتيسير على المواطنين سواء فى خطوات الفحص والمعاينة او اجراءات التعاقد.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان المحافظات تواصل اصدار عقود التقنين للمواطنين وفقا للقانون الجديد ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، لافتا إلى توجيهات الفريق أسامة عسكر بضرورة العمل على سرعة انجاز خطوات التقنين بما يضمن زيادة معدلات اصدار العقود وفقا للشروط القانونية.

وفى الوقت نفسه لفت اللواء عبدالله إلى أنه وفقا للقانون الحالى سينتهى موعد التقديم للتقنين عبر المنصة فى منتصف يوليو القادم وبعدها لن يكون مسموحا بتلقى طلبات لتقنين الاوضاع على أراضى الدولة وسيتم وضع كافة أراضى وضع اليد التى لن تقدم عنها طلبات تقنين قانونية ضمن موجات الازالة للتعديات.

فى السياق كشف اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات اراضي الدولة أن بنك الأراضى يضم الأن أكبر من ٨٥ ألف قطعة مستردة من أراضى الدولة وكلها صالحة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية وخدمية، مشيرا إلى أن عددا من هذه القطع تم بالفعل تخصيصها لمشروعات حياة كريمة، وعدد أخر تمثل فرصا استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلنى وفقا للقانون.