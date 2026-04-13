بسبب التجميد وتأخر المستحقات .. أحمد حمدي يطالب إدارة الزمالك بحسم مصيره مع الفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 مساءً - طلب أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصيره مع القلعة البيضاء، خاصة بعد تجميده خلال الفترة الماضية، وعدم مشاركته فى المباريات، فضلا عن عدم صرف مستحقاته المالية أسوة بزملائه فى الفريق.

وأكد مصدر، فى تصريحات صحفية أن أحمد حمدى جاهز من الناحية الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن استبعاد اللاعب المتكرر بسبب خلافات على ملف التجديد فى القلعة البيضاء، موضحاً أن مسئولى القلعة البيضاء يرفضون مشاركة اللاعب دون تجديد عقده.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك وضعت اللاعب أمام خيار واضح، إما تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية، أو الاستمرار خارج التشكيل، فى ظل سياسة النادي للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم تكرار سيناريو رحيل اللاعبين مجانًا.

أحمد حمدي لم يوقع لـ بيراميدز

وكشف مصدر مقرب من أحمد حمدي لاعب الزمالك، أن الأخير لم يوقع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، رغم دخوله فترة السماح التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الزمالك، نافيًا ما تردد حول توقيعه لنادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال يفضل الاستمرار داخل صفوف الزمالك واستكمال مشواره مع الفريق، إلا أن المفاوضات حول تجديد عقده لم تشهد أي تطور ملموس، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله مجانًا بنهاية الموسم مع انتهاء عقده.

غضب أحمد حمدي بسبب استبعاده المتكرر

وأشار إلى أن أحمد حمدي يشعر بحالة من الحزن؛ بسبب طريقة التعامل معه داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل عدم وجود تحرك جاد من الإدارة لحسم ملف التجديد، رغم إبدائه ترحيبًا واضحًا بالبقاء منذ البداية.

وينتهى عقد أحمد حمدى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ودخل الفترة الحرة التى تمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، وتترقب جماهير الزمالك موقف إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل التخوف من خسارة أحد عناصر الفريق دون مقابل، إذا استمر الجمود في ملف التجديد حتى نهاية الموسم الجاري.