وزير الخارجية يناقش تطورات الأوضاع الإقليمية مع نظيريه السعودي والعراقي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 11:28 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، سلسلة اتصالات هاتفية مع كلٍ من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ود. فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، إلى جانب رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وتناولت هذه الاتصالات تبادل الرؤى بشأن المستجدات المتسارعة في المنطقة، خاصة في أعقاب المفاوضات الأمريكية - الإيرانية التي عُقدت في إسلام آباد يوم السبت 11 أبريل، حيث شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وإعطاء أولوية للحلول التفاوضية بما يسهم في احتواء الأزمة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما اتفق الأطراف على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الجهود المشتركة لتحقيق التهدئة وترسيخ الاستقرار في المنطقة.