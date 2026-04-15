وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:34 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٤ مارس، بالسيناتور "جيمس ريش" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك فى إطار لقاءات وزير الخارجية بأعضاء الكونجرس خلال زيارته لواشنطن.

أشاد الوزير عبد العاطي بخصوصية العلاقات المصرية–الأمريكية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزا الجهود التى تضطلع بها مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار وزير الخارجية إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، تناول الوزيران الأوضاع الراهنة فى المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر فى خفض التصعيد واحتواء التوتر، مشيرا الى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر للتوصل للتهدئة ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، تناول وزير الخارجية موقف مصر من التطورات فى قطاع غزة والضفة الغربية، مستعرضا الجهود الحثيثة التى تبذلها لدعم الامن والسلام والاستقرار بالشرق الاوسط.

كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة للسناتور "جيمس ريش" لزيارة مصر في أقرب فرصة، حيث أعرب السيناتور عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة واستجابته لها، معربا عن تقديره العميق للجهود التي يقوم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلعه لزيارة مصر وتعزيز أطر التعاون والتشاور بين البلدين.