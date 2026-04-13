تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 11:28 مساءً - مباراة جديدة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام بيرميدز في منافسات بطولة الدورى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتحمل المباراة طابع خاص، في ظل تأثيرها على صراع الصدارة الذى يتنافس على الأهلى وبيراميدز مع الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتُقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء الخميس 23 أبريل الجاري، فى واحدة من أهم مباريات الموسم، نظرًا لتأثيرها المباشرعلى سباق القمة.

الزمالك يتصدر جدول الدورى

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية بنتيجة 4-1، ليواصل نتائجه القوية في مشوار المنافسة.

موقف بيراميدز فى جدول الدورى

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بعدما استهل مشواره في مرحلة الحسم بالتعادل أمام المصري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، بينما حصل على راحة “باي” في الجولة الأولى.