التعليم تتيح لطلبة ثالثة إعدادى تحديث بياناتهم إلكترونيا استعدادا للامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:30 مساءً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر منصة الشهادات العامة بموقعها الرسمى خدمة تسجيل استمارة طلبة الصف الثالث الاعدادي عبر الدخول على هذا الرابط استعدادا لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي وتسجيل بياناته

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026، حيث تبدأ من يوم 6 يونيو المقبل وتستمر حتى 11 من نفس الشهر.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية

ويؤدى قرابة 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة امتحان نهاية العام الدراسى للفصل الدراسي الثاني، فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ويتم حساب مجموع الطالب بواقع 140 درجة للترم الثاني، حيث أوضحت المديريات أن مجموع الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملين لبعضهما بإجمالي 280 درجة.

وأكدت المديريات، على أن تقييمات طلبة الشهادة الإعدادية تتم وفق امتحانيين فقط أحدهم بالفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، مشيرة إلى أنه لا توجد أعمال سنة فى تقييمات الشهادة الإعدادية هذا العام والعام المقبل ولكن سيتم تطبيق درجات أعمال السنة من العام الدراسى بعد المقبل.