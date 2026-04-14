مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان خفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار الدبلوماسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:30 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا يوم الاثنين 13 أبريل مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لبحث سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها الإقليميين لاحتواء التوترات ودفع مسار التهدئة.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء المفاوضات الأمريكية–الإيرانية التي عُقدت في إسلام آباد.

وأكد عبد العاطي أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك دور الاتحاد الأوروبي، لدعم الحلول السياسية وتعزيز المسار الدبلوماسي. وفي ختام الاتصال، شدد الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة.